A Terni la sfida è tra il centrodestra e Bandecchi

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - E' tra Stefano Bandecchi e Orlando Masselli la sfida di ballottaggio per scegliere in nuovo sindaco di Terni. Un confronto che solo qualche mese fa sapeva quasi di fantapolitica visto al secondo turno non ci sono né il Pd né il M5s, che nella passate amministrative contese lo scranno al leghista Leonardo Latini, poi vincitore. A presentarsi agli elettori della città dell'acciaio sono due uomini diversi. Uno - Bandecchi, livornese di 62 anni - oltre ad essere il presidente della Ternana calcio, è l'imprenditore patron dell'università telematica Unicusano. Vulcanico alla guida della società rossoverde, si è presentato con Alternativa popolare fondata da Angelino Alfano e ha già fatto capire che non intende fermarsi a Terni con il suo percorso politico. L'altro - Masselli, ternano di 56 anni - lavora in banca e si occupa dell'azienda agricola di famiglia. E' cresciuto a pane e politica, muovendo i suoi primi passi in Alleanza nazionale, fino ad approdare a Fratelli d'Italia che ora lo ha candidato sindaco alla guida del centrodestra dopo un confronto, a tratti aspro, nella coalizione nella quale si era profilata inizialmente la ricandidatura di Latini (che aveva dato la sua disponibilità). Poi accantonata proprio in favore di quella del suo assessore Masselli. Al turno di ballottaggio i due sono arrivati divisi da poco più di sette punti percentuali: Masselli 35,81%, Bandecchi 28,14%.

L'obiettivo dichiarato da entrambi è di conquistare fette di elettorato che al primo turno non hanno votato per loro. Con la sinistra e i pentastellati che non si sono schierati per alcuno dei due. Bandecchi promette una Terni sempre più protagonista mentre Masselli garantisce continuità nel risanamento dei conti e la messa a terra di progetti già decisi per 100 milioni di euro.

L'altro comune umbro chiamato al ballottaggio è Umbertide.

Qui si sfidano il sindaco uscente Luca Carizia, 43,82% al primo turno, sostenuto da tutto il centrodestra, e Sauro Anniboletti, con un centrosinistra che ha ottenuto il 30,71 e nel quale si è concretizzato l'apparentamento tra Pd e M5s. (ANSA).