Agenzia umbra produce il primo podcast sul pickleball

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - È definito il primo podcast uscito in Italia dedicato a questa nuova disciplina Pickleball mania, sport "gemello ma diverso del padel", realizzato dall'agenzia umbra Podmedia per una catena di articoli sportivi. E' su tutte le piattaforme di ascolto come Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict e Podchaser.

Il pickleball - spiega Podmedia in una nota - viene definito uno sport divertente, economico, facile da imparare e adatto a giocatori di tutte le età. Nel podcast viene ricostruita la storia di questa disciplina, oggi rappresentata da federazioni sportive e praticata da personaggi molto conosciuti. Negli Usa - viene detto nel podcast - il pickleball viene insegnato nelle scuole e le partite dei professionisti vengono trasmesse in diretta tv. Spuntano poi sempre più campi nei parchi, nelle scuole, nei condomini, nelle ville private e nei circoli sportivi.

Sabato e domenica a Roma, in piazza del Popolo, nel villaggio del Giro d'Italia, appassionati e curiosi potranno incrociare i racchettoni per giocare a pickleball. L'evento, a cura di Asd Lazio Pickleball, è patrocinato dal Comune di Roma. (ANSA).