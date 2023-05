Rasiglia 'Borgo ospite' dei Borghi più belli d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - "Il Comune di Foligno ha aderito alla richiesta dell'associazione 'I Borghi più belli d'Italia' per il riconoscimento quale 'Borgo ospite' di Rasiglia". Lo ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "E' la dimostrazione di come la stretta sinergia tra cittadini che amano il loro territorio ed un'amministrazione comunale vicina al loro impegno - ha affermato - porti a successi di portata nazionale. Sin dal 2007, l'appassionato impegno dell'associazione 'Rasiglia e le sue sorgenti' e dei residenti ha avuto un ruolo fondamentale: i loro sforzi e le loro risorse sono state il lievito che ha fatto nascere e crescere l'ormai celebre 'modello Rasiglia' riuscendo a trasformare un borgo semiabbandonato della montagna folignate in un'eccellenza di fama internazionale".

"Un impegno costante e quotidiano - ha commentato ancora Zuccarini - che rende il paese sempre più bello e più vivo, a beneficio dell'intero territorio. I residenti, l'associazione, e le centinaia di volontari e amanti di Rasiglia sanno di poter contare su di noi per nuovi gratificanti successi". (ANSA).