Al via a Perugia Tanganica, il festival dell'umorismo

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Stand up comedy, teatro canzone, circo contemporaneo, danza e commedia dell'arte. Ma anche scienza, natura e salute. Sono tante le prospettive da cui si analizzeranno i linguaggi dell'umorismo a Tanganica. Stato libero della risata, prima edizione di un nuovo festival, presentato in conferenza stampa a Perugia e in programma nello stesso capoluogo umbro venerdì 26 e sabato 27 maggio in piazza Birago.

La rassegna - a ingresso gratuito - è promossa dall'associazione perugina Occhisulmondo, in collaborazione con l'associazione MenteGlocale e un'ampia rete di partner del quartiere.

Si comincia venerdì 26, alle 18.000, con il via alle trasmissioni di Radio Tanganica, che seguirà in streaming nei canali della radio universitaria Radiophonica la due giorni di eventi; alle 18.30 chiacchierata tra scienza e comicità con David Grohmann, direttore del Centro di ateneo per i musei scientifici dell'università degli studi di Perugia, e Alessandro Ludovisi, ricercatore del dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'ateneo perugino. A seguire - 19.15 - si parlerà di humor nero con Alessandro Gori "lo Sgargabonzi", scrittore, autore, comico e fumettista, che dialogherà con Pietro Sparacino, comico e autore, conduttore della manifestazione. Alle 20.00 toccherà a David Riondino, con il suo recital di teatro canzone, e alle 21.30 stand up comedy con Chiara Becchimanzi.

Sabato 27 maggio la giornata si apre con lo spettacolo di circo contemporaneo In Viaggio, di David Giangreco. Nel pomeriggio, alle 16.30, in programma fra l'altro, nella libreria Popup, il laboratorio Psicumorismo della vita quotidiana, con Rino Cerritelli. A seguire - alle 18.30 - Cerritelli presenterà il suo libro Intelligenza Umoristica: Ridicoli si nasce umoristi si diventa (Edizioni Scripta Volant).

Alle 19.30 spazio alla danza, con lo spettacolo Clown di Giuseppe Muscarello e Giovanna Velardi, e alle 21.30 toccherà al duo Donati & Olesen con un comedy show. Chiuderà la prima edizione di Tanganica, dalle 23.30, il "microfono aperto" sul palco di piazza Birago, con i partecipanti al workshop di stand up comedy promosso nelle settimane scorse da Occhisulmondo e tenuto da Pietro Sparacino. (ANSA).