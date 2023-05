Tornano le artistiche Infiorate di Spello

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Il popolo degli infioratori, composta da circa 50 gruppi e 2mila persone, è pronto per allestire le artistiche Infiorate di Spello che, nel weekend del 10 e 11 giugno, torneranno a colorare le vie e le piazze del borgo umbro in un percorso di quasi 2 chilometri.

"L'appuntamento quest'anno - ha affermato nel corso della conferenza stampa di presentazione il presidente dell'associazione Le Infiorate di Spello, Giuliano Torti - è particolarmente atteso perché, sebbene la tradizione delle infiorate a Spello affondi le sue radici in tempi lontani, con documenti datati dal giugno 1602, nel 2023 si celebra la 60/a edizione del concorso".

"Sono questi gli eventi che la Regione vuole promuovere per valorizzare il territorio e le sue tradizioni e l'Infiorata nel corso degli anni si è fortemente rafforzata con ricadute importanti dal punto di vista turistico" ha commentato l'assessore regionale alla cultura e al turismo Paola Agabiti.

Domenica 11 giugno dopo il passaggio e le valutazioni della giuria, la processione del Corpus Domini guidata dal vescovo (dalle ore 11) calpesterà i lavori floreali. Il programma della manifestazione prevede iniziative che fanno da cornice alla "notte dei fiori" ed i visitatori potranno anche partecipare alla realizzazione dell'Infiorata dei turisti, trasformandosi a loro volta in infioratori.

In occasione dei 60 anni del concorso, sono state poi organizzate due iniziative speciali. La prima, che si svolgerà il 27 maggio grazie ad un convegno sulle radici storiche delle infiorate in Italia, con la partecipazione dell'associazione Città delle infiorate.

La seconda riguarda la realizzazione di un foulard (filato di ortica e tinte naturali) in tiratura limitata - presentato in conferenza stampa dallo stilista Claudio Cutuli - raffigurante l'unica infiorata del 2021, ancora in piena pandemia, realizzata per la prima volta insieme da tutti i gruppi di infioratori.

In vista delle presenze nel fine settimana delle infiorate, anche quest'anno è stato confermato un sistema di prenotazione online dei parcheggi. La prenotazione è possibile dal sito www.infioratespello.it e dalle pagine Facebook delle Infiorate di Spello della Pro loco. (ANSA).