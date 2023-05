Tesei indica obiettivo investimenti per un miliardo per Ast

(ANSA) - TERNI, 24 MAG - Investimenti per un miliardo di euro per l'Ast di Terni co-finanziati tra Governo e Arvedi è l'obiettivo indicato dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in relazione al tavolo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 26 maggio. Lo ha indicato nel corso di una visita al Corriere dell'Umbria che oggi riporta un'intervista con la governatrice.

E' stata la stessa Tesei ad avere sollecitato l'incontro sulla base dell'ultima determina direttoriale per chiudere l'accordo di programma in tema di aiuti di Stato, in ambito Ue. Sono previsti "investimenti fondamentali" sul fronte dell'innovazione tecnologica e della mitigazione dell'impatto ambientale. (ANSA).