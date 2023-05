Peppucci incontra la presidente del Parlamento europeo

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - "È stato un grande onore e un immenso piacere essere ricevuta dalla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Una donna capace e determinata, la più giovane ad aver mai ricoperto un ruolo apicale nella massima assise comunitaria. Insieme lavoreremo per promuovere e diffondere con convinzione i nostri valori comuni di democrazia, libertà e solidarietà tra Paesi".

È quanto afferma Francesca Peppucci, membro del Gruppo del Partito popolare europeo.

"Un incontro proficuo - spiega Peppucci in una sua nota - in cui si è riflettuto, anche della strategia di posizionamento dell'Italia all'interno dell'Unione e delle ulteriori azioni da mettere in campo per rafforzarne il ruolo socio economico e politico nel panorama sociopolitico internazionale".

Al termine del colloquio, l'eurodeputata ha omaggiato la presidente Metsola con un piatto di ceramica artistica, tipico della produzione cinquecentesca delle rinomate maioliche di Deruta, uno dei simboli dell'artigianato locale umbro. (ANSA).