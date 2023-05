Medici di base diminuiscono ma meno della media del Paese

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Diminuisce in Umbria il numero dei medici di medicina generale ma meno della media nazionale.

Secondo un'analisi della fondazione Gimbe infatti tra il 2019 e il 2021 il calo è stato dell'1,3% contro il 5,4% del Paese.

In base alla rilevazione il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 23,5% del totale dei medici della regione, un dato che è quali la metà di quello nazionale, 42,1%.

I medici di medicina generale, inoltre, in Umbria assistono 1.117 pazienti ciascuno (al primo gennaio 2022), meno della media nazionale, 1.307.

Secondo Gimbe, infine, nel 2025 il numero dei medici di medicina generale diminuirà di 76 unità rispetto al 2021.

