Il lutto della Provincia di Terni per le vittime in Emilia

(ANSA) - TERNI, 24 MAG - In concomitanza con il lutto nazionale proclamato dal Consiglio dei ministri in ricordo delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, la Provincia di Terni, "aderendo convintamente alle disposizioni nazionali", ha esposto stamani le bandiere italiana ed europea a mezz'asta sulla facciata di Palazzo Bazzani.

La presidente Laura Pernazza ha espresso, anche a nome dell'Amministrazione provinciale, del Comune di Amelia di cui è sindaca, "cordoglio e vicinanza alle famiglie che in questa enorme tragedia hanno subito la perdita dei loro cari e solidarietà alle popolazioni colpite dall'alluvione". Ha formulato inoltre un "sentito ringraziamento a tutte le istituzioni e a tutti i volontari che stanno profondendo in questi giorni il massimo sforzo per riuscire a fronteggiare al meglio questa difficilissima situazione". (ANSA).