Bandiere a mezz'asta in Comune a Deruta per l'Emilia Romagna

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 24 MAG - Anche il Comune di Deruta, a seguito del lutto nazionale proclamato per oggi, mercoledì 24, dal consiglio dei ministri in ricordo delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, aderisce alle disposizioni nazionali, esponendo questa mattina le bandiere a lutto sulla facciata di palazzo dei Consoli.

"Siamo molto vicini alle popolazioni alluvionate, ai sindaci delle città coinvolte - afferma il sindaco, Michele Toniaccini - una solidarietà particolarmente sentita anche dai nostri artigiani ceramisti, legati, in particolare, a Faenza, città del circuito dell'Associazione italiana città della ceramica, di cui anche Deruta fa parte". (ANSA).