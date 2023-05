Torna Moon in june, la colonna sonora del Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Dopo la vincente formula itinerante dello scorso anno, torna anche nel 2023 la colonna sonora del lago Trasimeno taraga "Moon in june" ma raccolta nel periodo che va dal 17 al 29 giugno.

Il festival musicale nato all'Isola Maggiore e poi ampliato in tutto il territorio lacustre porta avanti la formula di fare concerti, a pagamento ma anche gratuiti, nei luoghi caratteristici, con una varietà di artisti italiani e internazionali.

Ancora la grande musica sarà protagonista. Per i vari palchi sono stati scelti i luoghi più suggestivi del lago toccando i territori dei comuni di Tuoro (con l'immancabile scenario del tramonto all'Isola Maggiore), Castiglione del Lago, Passignano (anche Castel Rigone), Magione (San Savino).

Moon in june - hanno spiegato i promotori - continua così la sua ricerca portando all'attenzione del pubblico non solo i migliori artisti italiani della scena pop-rock ma anche quelli vicini al jazz più sperimentale, da nomi già affermati ad interpreti che sempre più si stanno facendo largo nel panorama internazionale.

"Una manifestazione come Moon in June - ha affermato la presidente umbra Donatella Tesei durante la presentazione - rientra nel disegno che la Regione sta portando avanti, quello dei grandi eventi. In questo caso si punta a fare del Trasimeno, anche attraverso la musica, un importante palcoscenico per la promozione dell'Umbria". (ANSA).