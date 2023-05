Squarta, l'esempio di Falcone è patrimonio culturale

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - "L'esempio del magistrato Giovanni Falcone e della sua battaglia contro la mafia appartiene al patrimonio culturale e alla memoria di tutti gli italiani": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa umbra Marco Squarta. "Da quel tragico 23 maggio del 1992 lo Stato ha saputo reagire e mettere a segno importanti successi contro cosa nostra, dalla cattura di Totò Riina a quella di Bernardo Provenzano e, in ultimo, a quella di Matteo Messina Denaro" aggiunge.

"Continueremo a ricordare e ad onorare - afferma Squarta in una nota - il sacrificio del giudice Falcone, caduto per difendere la libertà e la legalità di un Paese e di un continente intero".

Per Squarta "la battaglia contro la mafia potrà continuare ad essere combattuta ogni giorno soltanto se verrà mantenuto forte il legame tra le istituzioni e la società civile". "Il 31/o anniversario della strage di Capaci - conclude il presidente dell'Assemblea - è una ricorrenza ancor più sentita in quanto è stato assicurato alla giustizia il superbos Messina Denaro".

