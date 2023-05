Prisco, la risposta alle stragi di mafia è stata civica

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - "Trentuno anni fa la mafia ha lanciato allo Stato italiano e alla democrazia la sfida più grande, più dolorosa. La reazione a quelle bombe, a quelle morti innocenti, è stata innanzitutto civica. Quelle stragi hanno fatto sì che la società civile in primis comprendesse il valore dello Stato e delle sue istituzioni": lo ha sottolineato il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco che a Roma ha partecipato alla deposizione di una corona d'alloro al parco dedicato a Falcone e Borsellino, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Istituzioni fatte di donne e uomini che hanno condotto e conducono una lotta senza quartiere, ogni giorno, alle mafie, ancora oggi seguendo la via tracciata da Giovanni Falcone in quegli anni difficili, senza risparmio, e che noi oggi vogliamo ricordare, celebrare e ringraziare" ha aggiunto.

"Ai familiari delle vittime delle mafie dedichiamo l'impegno di questo governo, la cui azione è ispirata proprio a quegli eroi, fino al raggiungimento dell'obiettivo finale: stanare e assicurare alla giustizia ogni criminale mafioso, fino all'ultimo" ha concluso Prisco. (ANSA).