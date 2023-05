I volti delle stragi di mafia sullo striscione degli agenti

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 23 MAG - Uno striscione realizzato per l'occasione dalla questura di Perugia con le immagini dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutti gli agenti delle scorte che hanno perso la vita nelle stragi di Capaci e via D'Amelio è stato esposto in occasione della commemorazione delle vittime della mafia che si è svolta presso l'istituto per sovrintendenti della polizia di Stato "Rolando Lanari" di Spoleto.

Il questore Giuseppe Bellassai ha ribadito l'impegno nel ricordo di quanti sono caduti nell'adempimento del proprio dovere e nel contrasto a ogni forma di illegalità e ingiustizia.

Con lui la direttrice della scuola Maria Teresa Panone, il presidente del tribunale di Spoleto, Silvio Magrini Alunno, e il vicesindaco di Spoleto, Stefano Lisci.

Dopo la solenne cerimonia dell'alzabandiera, il questore ha deposto al cippo monumentale un omaggio floreale. "Segno di profondo riconoscimento - ha sottolineato - per l'estremo sacrificio di tutte le vittime delle stragi di mafia che hanno donato la propria vita per la sicurezza e la democrazia del nostro Paese". Poi - è detto in un comunicato della questura - la benedizione del cappellano dell'istituto, don Mariano Montuori.

"La strage di Capaci fu l'inizio della fine della mafia - ha detto ancora Bellassai -, non abbiamo ancora vinto, ma lo Stato, da quel giorno, ha dimostrato di avere una grande forza e una grande compattezza nelle sue Istituzioni sufficiente a far indietreggiare l'arroganza e la violenza bruta di ogni organizzazione mafiosa. I magistrati e i colleghi che hanno sacrificato la loro vita hanno creduto profondamente nelle persone che tutelavano e nei valori dello Stato democratico.

Sono uomini che meritano il nostro ricordo e che devono guidarvi nella vostra professione". (ANSA).