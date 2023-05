Cotarella, dire che il vino fa male è un precedente dannoso

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - "È un precedente estremamente dannoso per l'intero comparto e soprattutto si rischia di affermare un falso nel dire che il vino fa male alla salute.

Studi scientifici affermano il contrario se consumato con moderazione": così, all'ANSA, il presidente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cotarella, ha commentato la conversione in legge del regolamento che prevede, in Irlanda, l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. "Adesso - ha aggiunto - non possiamo far altro che confidare nell'azione del nostro governo per tentare di contrastare questa decisione".

"Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che si è mostrato sempre particolarmente sensibile al tema e vicino alle nostre ragioni, spero che assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani - afferma Cotarella -, possa far sentire la voce dell'Italia e dell'intero mondo del vino a Bruxelles. Noi, come Assoenologi continueremo la nostra battaglia portando avanti, come abbiamo fatto negli ultimi periodi, fornendo una comunicazione puntuale, scientifica e veritiera sull'argomento e ci faremo sentire in tutte le sedi opportune". (ANSA).