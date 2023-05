Anche giovani dell'Ucraina al torneo della Pace

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - C'è anche una squadra giovanile dell'Ucraina, il Rukh Lviv di Leopoli, fra le 12 partecipanti all'ottavo torneo della Pace di calcio promosso dalla Lega nazionale dilettanti con l'organizzazione del Comitato regionale Umbria. Iniziativa caratterizzata anche dalla prima edizione "woman", inedita e riservata alle ragazze under 17. Ad imporsi è stato il Bologna 1909.

L'ottava edizione del torneo maschile per under 16 ha preso invece il via lunedì e si chiuderà domenica 28 con la finale primo e secondo posto allo stadio Migaghelli di Santa Maria degli Angeli. L'evento, con un numero crescente di partecipanti, provenienti anche dagli Stati Uniti, è stato presentato nella sede del Comitato regionale Umbria a Perugia. Hanno partecipato il presidente nazionale della Lega dilettanti Giancarlo Abete, quello regionale Luigi Repace, il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza e l'assessore regionale Paola Agabiti. Secondo quest'ultima il torneo "è importante perché rappresenta l'affermazione dei valori della fratellanza e della solidarietà".

Il presidente Repace ha sottolineato la soddisfazione per la presenza della squadra ucraina: "dimostriamo con i fatti quanto siamo vicini a questa nazione".

Per Abete l'Umbria attraverso il torneo della Pace "traferisce valori di confronto agonistico ma soprattutto di cultura solidale, di rapporti con tante realtà diverse". "Vede presenti dieci Paesi diversi - ha aggiunto -, una grande occasione di arricchimento anche dal punto di vista di esperienze umane per i ragazzi interessati".

Ignozza ha ringraziato Abete spiegando che "la vicinanza dei dirigenti nazionali al territorio è importantissima". "Perché è qui che nasce lo sport" ha concluso il presidente del Coni umbro. (ANSA).