A Palermo le rose di San Francesco e Santa Chiara

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 MAG - Sono state portate da Assisi a Palermo 26 piante di rose "di san Francesco e santa Chiara" piantate nel giardino storico di Palazzo Jung alla presenza delle autorità e dei bambini delle scuole in occasione della giornata "Il tramonto si avvicina", organizzata dalla fondazione Falcone per il 30/o anniversario delle stragi mafiose. Iniziativa alla quale ha partecipato fra Riccardo Giacon, direttore della rivista "San Francesco Patrono d'Italia", in collaborazione con Rai Umbria.

"Siamo molto felici - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento -, come frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi, di poter partecipare alla celebrazione del 31/o anniversario della strage di Capaci. Le rose sono state piantate in ricordo delle vittime di mafia degli anni 1992-1993. Di san Francesco si dice infatti, che, mentre era tentato di abbandonare la vita evangelica intrapresa con tanto entusiasmo, si lanciò in un roveto dove poi sono germogliate e cresciute rose senza spine; la stessa dinamica del roveto trasformato in rose la troviamo nella basilica di San Francesco, in una delle vele giottesche, nella ghirlanda fiorita che adorna il capo di Madonna Povertà nel suo matrimonio mistico con san Francesco.

Queste rose sono così, in chiave francescana, un simbolo della perseveranza nella lotta per il bene e nella fedeltà alle intuizioni giuste e preziose della vita. Anche se tutto ciò è difficile e comporta sacrifici importanti, alla fine genera vita, bene, libertà e gioia condivise". (ANSA).