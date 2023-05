Monini incentiva la filiera dell'olio con lo Zefferino d'oro

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - La "straordinaria" qualità dell'olio italiano va "incentivata e pagata", promuovendo una filiera dell'extravergine: con questo obiettivo Monini ha dato vita allo "Zefferino d'uro", un riconoscimento che l'impresa olearia con sede a Spoleto ha assegnato durante una cerimonia con i suoi frantoiani. Un omaggio e un sostegno al loro lavoro.

Un'iniziativa che prende il nome dal fondatore dell'impresa, Zefferino Monini ma vuole essere anche un messaggio all'Italia dell'olio: bisogna investire in qualità e sostenibilità, rafforzando i rapporti tra i diversi attori della filiera e puntando sulla trasparenza e sul costante miglioramento del prodotto. "Di olio quest'anno ce n'è poco - ha spiegato il presidente e ad dell'impresa, Zefferino Francesco Monini, nipote del fondatore - e quel poco che c'è ha prezzi alle stelle. Il clima ha infatti tagliato i raccolti di tutta Europa, Italia e Spagna in testa, con conseguente rialzo del 65% delle quotazioni rispetto allo scorso anno. Eppure l'extravergine continua a essere uno dei prodotti più promozionati nella distribuzione, un 'volantino' per attirare clienti. Una strategia miope e alla lunga insostenibile: l'Italia può vincere solo puntando sulla qualità, sul valore straordinario delle nostre produzioni e del nostro saper fare".

"Il nostro auspicio - ha sottolineato Monini - è che questo riconoscimento possa rappresentare un primo passo di filiera verso un olio extravergine italiano che sia sempre più di qualità e verso un sistema che protegga la ricchezza del nostro territorio, dal campo alla tavola. L'olivicoltura italiana non sta vivendo un momento semplice: c'è bisogno di un cambio di rotta, di un'evoluzione verso una produzione moderna e sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e ovviamente sociale".

Il primo riconoscimento Zefferino d'oro è stato assegnato all'azienda viterbese Oleificio di Canino per il fruttato leggero; alla pugliese Agrolio di Andria per il medio e al frantoio oleario Fazio Antonio di Bari per l'intenso. (ANSA).