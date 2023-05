Lorenzetti nuovo coach di Sir Perugia Volley

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Angelo Lorenzetti è il nuovo coach della Sir Safety Susa Perugia. Prende il posto di Andrea Anastasi, che ha guidato i Block Devils nella stagione 2022-23 chiusa da Perugia con la conquista di una Supercoppa e del Mondiale per Club. A volere il tecnico marchigiano è stato direttamente il patron Gino Sirci, come detto da Lorenzetti nelle prime parole in bianconero. "Ho apprezzato molto il fatto che si sia mosso il presidente in prima persona".

L'ex tecnico di Trento, già accostato alla Sir da qualche settimana ma ufficializzato solo oggi, è fresco di conquista dello scudetto del massimo campionato maschile di pallavolo.

A Perugia ritrova alcune vecchie conoscenze: il palleggiatore Simone Giannelli, il centrale Sebastian Solé ed il libero Max Colaci. "Ma la situazione sarà nuova, ci sono cose che avranno bisogno di tempo, da parte mia ci sarà la massima disponibilità, la mia predisposizione sarà quella di non dare mai niente per scontato e di lavorare", ha aggiunto Lorenzetti.

"La chiamata di Perugia onestamente non me l'aspettavo proprio", ha aggiunto sottolineando che "saremo dei cacciatori di finali".

Nella prossima stagione la Sir non sarà impegnata in Europa dopo l'uscita dalla Champions quest'anno e la recente sconfitta nella finale per il quinto posto, che ha concesso il pass per la Challenge Cup a Monza.