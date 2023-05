Laureti, agricoltura fondamentale per la biodiversità

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - "Oggi è la Giornata mondiale della biodiversità. L'agricoltura ha un ruolo fondamentale per la sua protezione e promozione, essendo una preziosa alleata della transizione ecologica e del modello di sviluppo sostenibile. Per questo, è stato per me motivo di orgoglio accompagnare i rappresentati dei comuni di Foligno, Spoleto, Campello sul Clitunno, Spello, Assisi e Trevi alla cerimonia per il conferimento del premio alla fascia olivata Assisi-Spoleto nell'ambito del programma Giahs della Fao": così Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile per le politiche agricole. "Un grazie all'ex sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, che ha avviato il lavoro per arrivare allo straordinario risultato odierno, che riconosce alla nostra fascia olivata il valore di patrimonio agricolo di rilevanza globale, con cui si affermano agricoltura, sostenibilità e biodiversità sintetizzando tradizione e innovazione. Dobbiamo continuare a promuovere sempre di più questo settore strategico per la crescita del nostro territorio" ha aggiunto. (ANSA).