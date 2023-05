Gli organizzatori di Porchettiamo puntano a nuovi traguardi

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 22 MAG - Con l'edizione 2023, la 13/a, appena conclusa a Gualdo Cattaneo, Porchettiamo segna nuovi traguardi "per un evento ormai consolidato ma che non smette di crescere". Lo hanno sottolineato gli organizzatori. "Porchettiamo è un riferimento nazionale del settore, uno degli eventi enogastronomici più attesi in Italia, e anche per questo vogliamo continuare su questa strada e migliorarci" afferma l'organizzatrice Anna Setteposte ringraziando istituzioni e sponsor.

L'agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione (specializzata in eventi food&beverage) - si legge in un suo comunicato -, ideatrice dell'evento, "negli anni è riuscita a fare crescere il festival e a portarlo alla ribalta nazionale e anche nel 2023 ha proseguito la sua collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo". L'evento è stato poi patrocinato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalla Regione Umbria e dalla Camera di Commercio di Perugia.

"Un evento - ha detto il sindaco Enrico Valentini - che ha visto il totale coinvolgimento del territorio finalizzato allo sviluppo turistico sostenibile. Un importantissimo incoming che fa crescere Gualdo Cattaneo e le sue bellezze e prelibatezze".

