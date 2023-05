Morta una ragazza in un incidente stradale ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Una ragazza di 22 anni è morta e altre due, entrambe di 19, sono rimaste ferite, in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la statale 75 "Centrale umbra", ad Assisi, in direzione Foligno.

La strada, nel tratto interessato, riferisce l'Anas, dopo una temporanea chiusura è stata riaperta al traffico.

L'auto - secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto - è sbandata finendo contro lo spartitraffico. Le tre persone all'interno sono state sbalzate fuori dall'abitacolo.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. (ANSA).