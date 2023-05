Bergonzoni alla Marcia della pace, 'nessuna guerra è giusta'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "Non esiste una guerra giusta, non esiste assolutamente. Se si vuole vincere non si parlerà mai di pace. Il problema è trattare anche con compromessi strani, con compromessi anomali, con compromessi storti, una trattativa anche sorta ma che sia una trattativa, un avvicinamento col rivale": lo ha detto Alessandro Bergonzoni, partecipando alla Marcia della pace Perugia Assisi.

L'attore, all'arrivo del corteo - già giunto ad Assisi - alla Rocca per la tappa conclusiva, rivolgerà un "appello corale alla pace".

"Siamo qui - ha affermato Bergonzoni - per raccontare che c'è dissenso. Per raccontare che ci sono persone che fanno obiezione di coscienza, che ci sono persone che non si devono vergognare di fare obiezione di coscienza e di essere antiviolente".

"Non si può stare in silenzio. Se taccio - ha aggiunto, fra l'altro - decidono per me. Se taccio sono colpevole".

"Io non mi sento filoputiniano, ma mi sento filo - ha detto - per cucire tutte le nazioni vicine e perché ci siano popoli con cui stare e non da conquistare". (ANSA).