Segnalazione di merito per la Regione al premio Basile

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Una segnalazione di merito alla Regione Umbria per la sezione Reti e sistemi formativi per il progetto relativo al centro unico di formazione regionale in sanità è stata assegnata dal comitato scientifico della 21/a edizione del premio Basile per la formazione nella pubblica. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma. Erano presenti per la Regione Umbria - è detto in un suo comunicato -, la dirigente regionale Davina Boco e la referente del progetto Mara Fabrizio.

(ANSA).