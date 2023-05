Da Forza Italia "sostegno e vicinanza" al sindaco di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Il coordinamento regionale di Forza Italia Umbria esprime "sostegno e vicinanza" al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, cui la procura della Repubblica di Spoleto ha notificato l'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari riguardo a una trasferta di fine 2021. "A nome di tutta la nostra forza politica, rivolgiamo a Nicola la nostra piena solidarietà" sottolinea l'Organismo.

"Un amministratore locale serio e preparato - afferma FI in una nota riferendosi ad Alemanno -, che da anni opera incessantemente e con grande senso di responsabilità al servizio della comunità nursina per restituire alla città e ai suoi abitanti una prospettiva di sviluppo e una visione sul futuro.

Lo invitiamo a tenere duro e continuare ad amministrare con forte impegno e vivace passione, come ovunque riconosciuto e come fatto finora, nell'interesse esclusivo della sua gente.

Confidiamo nel lavoro della magistratura - fanno sapere ancora dal coordinamento di FI Umbria - e auspichiamo che al più presto venga fatta chiarezza su questa vicenda giudiziaria e che Nicola sarà riconosciuto estraneo ai fatti che gli vengono contestati".

