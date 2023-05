Comitato Non siamo equidistanti incontra Nobel per la pace

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Ha sottolineato che "l'equidistanza è lo stesso errore che commettevano i movimenti pacifisti negli anni Trenta" l'avvocato Walter Biscotti, che guida il comitato spontaneo "Noi non siamo equidistanti" nell'incontro con la premio Nobel per la pace del 2022 Irina Scherbakova che ha incontrato oggi. In contemporanea con la marcia Perugiassisi 2022 ha promosso al cimitero militare inglese di Rivotorto dove riposano 949 Caduti del Commonwealth una manifestazione per "commemorare quanti sono caduti per la libertà in Europa, attualizzando l'iniziativa con ciò che sta accadendo in Ucraina".

"Noi - ha detto ancora Biscotti - non vogliamo che si commettano gli errori degli anni Trenta quando c'era un popolo pacifista che marciava mentre Hitler acquisiva vari Paesi. La pace si può ottenere solo con la resa di Putin e con l'Ucraina che deve tornare nei suoi naturali confini. Noi sappiamo distinguere chi è l'aggressore e chi l'aggredito".

Scherbakova ha definito "importante" la posizione del comitato. "In Europa bisogna mettere in chiaro - ha aggiunto - che è necessario sostenere l'Ucraina e il pacifismo globale non giova altro che a Putin". (ANSA).