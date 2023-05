A un progetto in Ciad il premio San Francesco-beato Acutis

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - È andato a "Bethleem, la maison du pain", un progetto per avviare un laboratorio di panificazione e altri prodotti da forno in cui ragazze e ragazzi, poveri e disagiati di Baibokoum, una piccola città situata nell'estremo sud-ovest del Ciad, possano lavorare insieme, l'assegno da 50.000 euro del premio internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità. Al Santuario della Spogliazione hanno partecipato il vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Ad annunciare il progetto vincitore, nel corso della mattinata, moderata da Marina Rosati, direttrice dell'ufficio Comunicazioni sociali della diocesi, è stato il vescovo Sorrentino. "L'anno scorso il Papa con The Economy of Francesco - ha detto - ha avviato un processo di rinnovamento dell'economia, da noi tradotta in questo santuario come economia della fraternità, un processo di rinnovamento che sta sui passi di Francesco. Oggi il nostro abbraccio va a una terra lontana e povera, il Ciad, cui destiniamo 50.000 euro per mettere in moto un processo di una nuova economia in cui dal basso si aiutano persone che non hanno altro capitale che quello della fraternità".

"Bisogna dire no a un'economia che produce più schiavi che beni, in cui il bene comune viene ignorato e si produce più povertà che pane" le parole del cardinale Tagle.

Cucinelli, che ha realizzato il foulard con la riproduzione dell'affresco della rinuncia dei beni, presente nella sala della Spogliazione, che intende ricordare simbolicamente il mantello con cui il vescovo Guido coprì il corpo di san Francesco nel momento in cui si spogliò nella pubblica piazza e restituì i suoi averi, ha espresso l'auspicio per un nuovo contratto sociale con il Creato. (ANSA).