Zuccarini, vero onore accogliere il presidente della Camera

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 MAG - "E' stato un grande onore ed un vero piacere accogliere oggi il presidente della Camera on. Lorenzo Fontana, in visita ufficiale alla città di Foligno": lo ha detto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Abbiamo scelto di ricevere la terza carica dello Stato nel complesso dell'ex convento di San Giacomo, dove si trovano le strutture della Caritas Diocesana, avendo espresso il desiderio di poter conoscere personalmente volontari impegnati in attività di solidarietà ed assistenza. E' stato anche il modo di rendere omaggio e ringraziare tangibilmente, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera città, il grande impegno quotidiano che la Caritas di Foligno mette al servizio della nostra comunità" ha aggiunto.

"Nel corso dell'incontro istituzionale - spiega Zuccarini in una nota del Comune - abbiamo fatto firmare al presidente, il libro d'onore della città di Foligno e sono state ha espresse parole di elogio per l'accoglienza e l'impegno nel sociale. Ho consegnato il Giglio d'oro, quale simbolo della più alta onorificenza cittadina, invitandolo ad assistere alla Giostra della Quintana e ricevendo da parte sua l'invito a Montecitorio sede della Camera dei deputati. Un ringraziamento particolare al nostro vescovo, mons. Domenico Sorrentino per la sempre preziosa sinergia, ed al direttore della Caritas Mauro Masciotti per la gradita collaborazione". (ANSA).