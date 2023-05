Lorenzo Fontana, raccontare i valori del beato Carlo Acutis

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 MAG - "Carlo Acutis è un beato morto molto giovane, a 15 anni, che aveva una grande forma di cattolicesimo e credo che vada valorizzato soprattutto per i più giovani, perché certi valori vanno raccontati": così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha spiegato il senso della sua visita in Umbria che l'ha portato prima al centro Caritas di Foligno e poi nel pomeriggio ad Assisi per un momento di raccoglimento sulla tomba del beato. "Acutis - ha aggiunto - sicuramente è una bella figura, ho parlato di lui nel mio discorso di insediamento e sono venuto qui anche per ringraziare e per far conoscere questa figura di ragazzo". "Spesso - ha detto ancora Fontana - si parla di baby gang e di cose brutte, ma spero di far vedere anche la gioventù italiana bella e positiva e Acutis era sicuramente un esempio come ci sono tanti altri". (ANSA).