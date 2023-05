Iniziativa di Cittadinanzattiva contro il disagio lavorativo

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Si chiama "SiCuraMente: self empowerment e disagio lavorativo" il progetto promosso da Cittadinanzattiva Umbria, in collaborazione con le associazioni di promozione sociale Sostare, Behuman e Il colibrì volto all'apertura di un punto di ascolto itinerante, gestito da un team di esperti e dedicato all'ascolto delle persone interessate dal disagio lavorativo e finalizzato all'informazione, all'orientamento e alla riduzione delle condizioni di fragilità e marginalità che spesso ne derivano. Il servizio è già attivo.

Gli incontri prevedono, su base volontaria, colloqui con un assistente sociale per avviare la costruzione di una progetti personale per migliorare la propria dimensione sociale e con un counselor per ripristinare le proprie risorse personali, ripensare alle relazioni sociali, familiari e lavorative e per affrontare eventuali conseguenze socio-familiari, mediatori dai quali ricevere informazioni sulle forme alternative di risoluzione delle controversie.

Il progetto prevede inoltre un percorso di formazione per prevenire, riconoscere e stroncare sul nascere il fenomeno del mobbing.

Cittadinanzaattiva ha annunciato con una nota che l'offerta del servizio si rivolge a tutti i residenti sul territorio regionale che si trovano nella condizione di aver subito forme di disagio lavorativo e a coloro che vivono accanto a chi sperimenta forme di disagio lavorativo o più semplicemente chi vuole conoscere e informarsi sul tema. (ANSA).