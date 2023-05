Da Gepafin una piattaforma digitale per debiti e crediti

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - E' una piattaforma tecnologica digitale che, previo caricamento automatico delle fatture, consente di mappare le relazioni commerciali tra soggetti economici collegati da reciproci rapporti di debito e credito, in modo da consentire l'estinzione, anche parziale, di queste reciproche posizioni debitorie e creditorie, senza riscorso a liquidità aggiuntiva esterna, in pratica, una sorta di compensazione multilaterale tra debiti e crediti, tra operatori economici aderenti al servizio, un innovativo progetto Fintech della finanziaria pubblica regionale umbra Gepafin. E' stato presentato in anteprima a Roma nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche.

La piattaforma di Gepafin, attualmente in fase di sperimentazione, è stata illustrata in occasione di una giornata di studi organizzata dal Cnr-Issirfa (Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie 'Massimo Severo Giannini') e selezionata dall'Associazione nazionale delle finanziarie regionali (Anfir) quale iniziativa Fintech tra le più innovative a livello nazionale. Per Gepafin erano presenti il presidente Carmelo Campagna, il direttore Marco Tili e la responsabile del progetto Cecilia Moretti. Con lei anche la tutor del progetto, la professoressa Laura Grassi, direttrice dell'Osservatorio Fintech &Insurtech del Politecnico di Milano.

"Siamo molto orgogliosi del fatto che il nostro progetto sia stato valutato come credibile e innovativo" ha commentato Campagna a margine dell'incontro. "Uno strumento che scelto da Anfir - ha aggiunto - come progetto nazionale Fintech consentirà di facilitare la regolazione e la certezza dei pagamenti fra le imprese, anche in reti di impresa non precostituite. Ringrazio Moretti e Grassi per l'impegno e la passione dedicata a un progetto che rappresenta un unicum nel panorama delle Fintech italiane. Ringrazio la presidente Tesei. che ci ha sempre supportato nel percorso con entusiasmo, concretezza e le sue competenze professionali pregresse, e l'assessore Fioroni per gli spunti di riflessione frutto delle sue conoscenze del mondo digitale". (ANSA).