Un'area dedicata per le urgenze pediatriche in ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Si è conclusa la nuova organizzazione del percorso dell'urgenza pediatrica all'ospedale di Perugia che ora ha disposizione un'area dedicata nella clinica, al blocco H piano 2, dove viene fatto il triage dei piccoli pazienti. Lo ha annunciato la Direzione dell'Azienda ospedaliera.

Nel caso in cui i genitori dei bambini si rechino in pronto soccorso generale sono stati previsti, anche, la presa in carico dei piccoli pazienti con una rapida valutazione sanitaria (quick look) e l'accompagnamento in clinica pediatrica da parte del personale sanitario dedicato.

L'Azienda ospedaliera spiega che questo progetto "rientra in una riorganizzazione più ampia e generale, avviata da mesi, di tutti e tre i percorsi assistenziali pediatrici (accettazione-urgenza, ricovero, ambulatoriale) per una ottimizzazione dei percorsi assistenziali e diagnostico-terapeutici dei piccoli pazienti". Per questo è stata individuata un'unica area, (blocco H piano 2) per facilitare gli accessi di quelli in età pediatrica e neonatale e ottimizzare spazi e risorse. (ANSA).