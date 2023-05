Record di brevetti europei per l'Umbria nel 2022

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Italia record nel 2022 per le domande di brevetto pubblicate dall'European Patent Office: l'anno scorso sono state 4.773, 218 in più di quelle del 2021, con una crescita del 5%. Anno d'oro anche per l'Umbria, seconda regione italiana dopo l'Abruzzo per crescita. Emerge dall'analisi effettuata da Unioncamere e Dintec.

L'Umbria, infatti, passa dalle 26 domande di brevetto europeo pubblicate nel 2021 alle 46 del 2022, con un aumento del 56,8% (il Centro +2,2%). Il dettaglio provinciale vede i brevetti presentati da soggetti residenti (nel caso di persone) o con sede legale (nel caso di imprese ed enti pubblici) in provincia di Perugia crescere da 23 del 2021 a 35 del 2022, mentre in provincia di Terni sono aumentati da tre a sei.

Dal 2008 al 2022 i brevetti europei depositati da persone, imprese ed enti umbri sono complessivamente 398, con una nettissima prevalenza di Perugia (350) su Terni (48) .

Dall'analisi emrge anche che dal 2016 l'aumento delle domande italiane di brevetto europeo è risultato pressoché continuo, con una variazione del 33% tra il 2015 e il 2022, quando il nostro Paese ha raggiunto il miglior risultato del decennio, mantenendo così la quinta posizione per capacità inventiva nell'Epo tra i Paesi europei e l'undicesima tra tutti i Paesi del mondo.

Nel 2022 in Umbria l'83,3% (meno della media nazionale dell'87,7%) delle domande proviene dalle imprese, niente invece arriva da enti di ricerca, mentre il 16,7% proviene da soggetti privati.

A fare la parte del leone sono le tecnologie della meccanica e dei mezzi di trasporto, peraltro concentrate per intero in provincia di Perugia. Con otto domande di brevetto seguono le tecnologie chimico-farmaceutiche (quattro nel Perugino e altrettante nel Ternano), mentre con due brevetti ciascuna ci sono le voci "tecnologie elettriche/elettroniche" e "tecnologie strumentazione e controllo".

Guardando alle domande umbre nell'ambito delle Key Enabling Technologies, che, per la loro applicazione a un gran numero di attività produttive sono fondamentali per la competitività delle imprese, sono appena due, afferenti alla voce "Advanced Manufacturing Technologies", e anch'esse tutte appannaggio della provincia di Perugia. (ANSA).