Premiate le scuole vincitrici del concorso #Healthinfluencer

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - In occasione della prima Giornata regionale di lotta alla droga, il 18 maggio, si è svolta nella sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica Villa umbra a Pila, ta la premiazione degli studenti vincitori di #Healthinfluencer, il progetto promosso nelle scuole secondarie di secondo grado umbre per sensibilizzare i ragazzi contro l'uso di sostanze psicoattive attraverso l'approccio peer to peer, che è stato individuato, sulla base della letteratura scientifica, come modello di comunicazione efficace nell'ambito della promozione della salute e del tema specifico delle dipendenze.

Quattro gli istituti premiati: il liceo scientifico Galileo Galilei di Perugia, l'istituto tecnico economico e professionale per i servizi Casagrande - Cesi di Terni, l'istituto istruzione superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti di Città di Castello e l'istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia.

Alla presentazione e premiazione degli elaborati hanno partecipato anche Luca Coletto, assessore regionale alla salute e politiche sociali, Massimo D'Angelo, direttore regionale Salute e Welfare, Valerio Mancini, consigliere regionale e promotore della legge, Maria Grazia Brancaleoni, referente per la promozione della salute della Usl Umbria 1, capofila del progetto.

Coletto che, rivolgendosi ai ragazzi presenti, ha affermato: "Voi siete il futuro che non si può perdere con le sostanze.

Ognuno si costruisce il proprio e sta a noi scegliere le strade da percorrere ma è necessario costruire delle basi solide. Per farlo dobbiamo combattere le droghe tramite usi corretti di strumenti quali internet ed il telefonino. La prevenzione è un farmaco a costo zero ma che può dare grandissimi risultati.

Bisogna restare lontano dalla droga che non salva nessuno - ha terminato Coletto - perché è nociva a tutti i livelli".

Dopo le premiazioni la giornata è proseguita poi con approfondimenti e confronti con le istituzioni.

Gli studenti che hanno partecipato al laboratorio di idee hanno realizzato brevi spot video e prodotti multimediali. I prodotti finali diventeranno i video ufficiali della prossima campagna di comunicazione della Regione Umbria contro l'uso di sostanze stupefacenti. (ANSA).