Natura Music Festival a Perugia dal primo al 4 giugno

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Quattro giorni dedicati alla musica, alle attività sportive e ludiche, dibattiti e workshop, solidarietà e gastronomia. Tutto questo è "Natura Music Festival, il festival differente per natura", la manifestazione in programma dal primo al 4 giugno al campo da rugby del percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia (dalle ore 17 alle una di notte).

L'evento è organizzato dal Centro Sportivo Libertas Perugia, Amatori Nuoto e Natura Club con il patrocinio del Comune di Perugia.

La presentazione del festival si è svolta giovedì, alla presenza del presidente del Centro sportivo Libertas Mauro Brugnoni, degli ideatori e organizzatori del festival Gregorio Brugnoni e Guglielmo Duranti, del direttore del festival Francesco D'Arcangelo, del direttore comunicazione Rodolfo Laura e dell'assessore allo sport Clara Pastorelli, moderati da Simona Cortona.

Ospite d'onore di questa prima edizione della kermesse è Shiva, uno dei volti di riferimento nel rap italiano, che si esibirà sabato 3 giugno dalle ore 22,30. Il live set di Shiva sarà anticipato (ore 21) da una selezione di artisti emergenti.

Gli appuntamenti con la musica si apriranno il pomeriggio del primo giugno (dalle ore 18) con "Futuring, la festa d'ingegneria". Venerdì 2 giugno sarà la volta di "Random, #unafestaacaso" con un pre-show (dalle 18 alle 21) con Lill (dj e voice). Domenica 4 giugno alle ore 17 sarà la volta della "Sweet Babes". Alle 21 "Reverse" con Anna Reusch, Frankie Watch, Vincenzo Favale, Iaz.

All'interno della manifestazione è prevista un'area dove ci saranno attività sportive e ludiche come giochi di squadra, fitness e pilates. In programma anche un'area relax che offrirà la possibilità di partecipare a sessioni di meditazione e yoga.

L'evento prevede anche momenti di riflessione e di confronto, attraverso conferenze, dibattiti e workshop, organizzati con alcune associazioni del territorio come Libertas Margot, su temi come l'inclusione sociale e la violenza di genere. Natura Music Festival ha anche uno scopo benefico. Infatti, i ricavati saranno destinati ad organizzazioni impegnate nella lotta contro la violenza e per l'inclusione sociale. (ANSA).