Mencaroni, 'sempre più innovazione nel sistema produttivo'

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "I dati e l'analisi delle domande di brevetto europeo pubblicate dall'European Patent Office mostrano innanzitutto come la ricerca e l'innovazione siano diventate sempre più pervasive nel sistema economico e produttivo italiano, innalzandone le capacitò competitive". Lo sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della camera di commercio dell'Umbria.

"L'Italia - osserva, in una nota dell'ente camerale - non dimentichiamolo, pur con molti problemi è comunque il quinto paese dell'Ue per capacità inventiva e l'undicesimo tra tutti i paesi del mondo. In questo contesto di crescita delle domande pubblicate di brevetto europeo, aumentate del 33% tra il 2015 e il 2022, l'Umbria mostra un dato eccellente nel 2022, con una crescita di quasi il 57% dei brevetti presentati rispetto al 2021, segnando il record di sempre con 41 domande di brevetto europeo pubblicate. È un ulteriore segnale di vivacità del sistema imprenditoriale umbro e del suo grande sforzo per scalare i livelli di competitività nell'ambito della transizione ecologica e digitale".

"Resta tuttavia - sottolinea Mencaroni - un grosso neo: quello dei brevetti nell'ambito delle Key Enabling Technologies, che sono fondamentali per la competitività delle imprese. Qui l'Umbria è ancora pesantemente indietro, con solo due brevetti pubblicati nel 2022 e con la quota delle stesse Ket sotto il 5% delle domande di brevetto totali, mentre la media nazionale della percentuale delle Ket sul totale è cresciuta e tocca ora il 21%. Un elemento su cui sarà opportuno riflettere e trovare la strada, magari con opportuni incentivi, di risalire in questo parametro chiave". (ANSA).