I ragazzi protagonisti della marcia Perugiassisi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Avrà come protagonisti i ragazzi di 119 scuole che vengono da tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta, e da 71 università la marcia PerugiAssisi in programma domenica 21 maggio. Saranno loro a condurre tutti gli interventi che ci saranno in apertura e a chiusura della manifestazione.

Prima della marcia ci sarà sabato 20 il meeting di Assisi e per l'occasione "abbiamo prodotto - ha detto Flavio Lotti, coordinatore del comitato Promotore Marcia PerugiAssisi durante una conferenza stampa nella sede della Fnsi a Roma.- un quaderno che useranno i ragazzi che verranno nei luoghi di Francesco ad Assisi e poi a Perugia".

La marcia è anche direttamente collegata ai 100 anni della nascita di don Lorenzo Milani. Sabato 27 maggio ci sarà una marcia della pace che partirà dal centro del comune di Vicchio per finire a Barbiana, alla chiesa che fu la scuola e la casa di don Lorenzo Milani, dove alle nove del mattino è prevista la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla marcia di domenica prossima ci saranno i vescovi di Perugia e Assisi, i sindaci delle città, i francescani conventuali che gestiscono il sacro convento di San Francesco, sia i minori che gestiscono la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono in programma anche altri eventi. Per il 75eimo anniversario della Costituzione italiana a conclusione della marcia alla Rocca Maggiore di Assisi il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo consegnerà ai bambini più piccoli la bandiera della Pace "come gesto simbolico dell'alleanza intergenerazione" e in quell''occasione davanti al Convento di San Francesco sarà firmato "il patto di Assisi" con oltre 20 rettori delle università tra cui quelle di Roma, La Sapienza, Torino, Pisa, Padova, Ancona e Parma, "un patto educativo per la forazione delle nuove generazioni". Concluderà la giornata Alessandro Bergonzoni con un "appello corale alla pace". (ANSA).