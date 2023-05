Al via il restauro della Torre del Palazzo Priori di Todi

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 18 MAG - Inizierà nei prossimi giorni l'installazione del cantiere per il restauro conservativo e per il recupero funzionale della Torre del Palazzo dei Priori di Todi da destinare a museo d'arte contemporanea. Il progetto prevede la sua riqualificazione come luogo storico e spazio tematico da reintegrare nel circuito dei luoghi di interesse turistico della città.

"L'intervento comporterà il ripristino degli impalcati dei tre livelli al fine di attuare il recupero funzionale dell'intero volume", spiegano dal Comune. Gli impalcati, come le scale del collegamento verticale, saranno in struttura di acciaio, alle quali verrà ancorata la struttura di contenimento di un ascensore, che collegherà i tre livelli così da superare le barriere architettoniche per i diversamente abili.

"Completeranno l'opera la sostituzione degli infissi e la realizzazione degli impianti tecnologici, meccanici, elettrici e speciali, necessari alla climatizzazione, illuminazione e sicurezza degli ambienti e verrà inoltre restaurata la ex sala delle udienze", dicono ancora dal Municipio.

La Torre, edificata a partire dal 1367, viene citata per la prima volta in un atto notarile del 1385 e rappresenta, insieme al Palazzo del Capitano del Popolo, uno dei simboli della città.

(ANSA).