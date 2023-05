A Spello tornano i Giorni delle rose, è l'ottava edizione

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "Siamo tornati a coltivar bellezza per darvi una manifestazione che speriamo si ricordi". Così Giuseppina Massi Benedetti, presidente del Garden Club Perugia e ideatrice dell'iniziativa "I giorni delle rose", ha esordito durante la presentazione dell'ottava edizione della manifestazione che si terrà a Villa Fidelia di Spello da venerdì 26 a domenica 28 maggio.

Saranno il Giappone la nazione ospite e "Le rose e il Sol levante" il tema di questa edizione dell'evento organizzato dal Garden Club Perugia, con il contributo di Provincia di Perugia e Comune di Spello. I dettagli sono stati illustrati giovedì 18 maggio, a Perugia, dalla presidente Massi Benedetti, alla presenza di Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaca di Assisi, e di Moreno Landrini, sindaco di Spello. "Saranno tre giornate interamente dedicate alla rosa - ha spiegatoo - con un ricchissimo programma di eventi a ingresso gratuito in un luogo d'arte, cultura e storia come Villa Fidelia".

Gli spazi esterni della villa ospiteranno la mostra mercato con ibridatori e vivaisti, arredi da giardino e artigianato verde, rose tra bellezza, moda, arredo, arte e, novità di quest'anno animali: pappagalli, galline ornamentali e cavallini di Monterufoli. La limonaia sarà sede di conferenze e laboratori sul tema della rosa e gli eventi principali saranno condotti da Ambra Cenci. Il padrino della manifestazione è Carlo Pagani.

"Questa manifestazione - ha affermato Stefania Proietti - è parte attiva della rinascita del patrimonio della Provincia.

Stiamo cercando di rilanciare Villa Fidelia partendo da questo evento di straordinaria importanza a livello regionale e nazionale".

La cerimonia inaugurale sarà venerdì 26 maggio alle 10.30.

Durante le tre giornate si potrà partecipare a laboratori e corsi e visitare molte mostre d'arte. (ANSA).