Iniziative FdI per la campagna informativa e il tesseramento

PERUGIA, 17 MAG - Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia di Perugia ha organizzato due appuntamenti sul territorio dedicati alla campagna informativa e al tesseramento FdI per il 2023.

Le date sono le seguenti: giovedì 18 maggio presso il mercato di Ponte San Giovanni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; sabato 27 maggio presso il mercato di Pian di Massiano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

"Sarà un'occasione - spiega una nota dei promotori - oltre che per rinnovare la fiducia a Fratelli d'Italia, ai suoi rappresentanti e all'azione di governo che sta svolgendo alla guida del Paese e nei territori, per un confronto con i cittadini su idee e proposte per le azioni da intraprendere".

