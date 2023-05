Idee in Azione, i progetti d'impresa degli studenti umbri

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - "Compito delle Istituzioni è incentivare, supportare, stare a fianco dello sforzo imprenditoriale, con l'obiettivo di avere imprenditori solidi, capaci, motivati, e quindi imprese ben impostate. Che oltre duecento studenti e studentesse di nove istituti superiori dell'Umbria abbiano accolto questa sfida, al pari di almeno 50mila vostri colleghi in tutta Italia, è un segno importante, semi che dobbiamo curare perché sboccino il più possibile. In questa cura, in questa attività di sostegno e vicinanza la Camera di Commercio dell'Umbria è e sarà sempre in prima fila".

Così il segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, Federico Sisti, all'evento conclusivo del progetto "Idee in azione".

Si tratta del programma di educazione imprenditoriale, promosso a livello nazionale da Unioncamere e JA (Junior Achievement) Italia e in Umbria portato avanti in collaborazione con la Camera di commercio, che avvicina i giovani delle scuole superiori al mondo del lavoro.

In Umbria ha coinvolto in questo anno scolastico oltre 200 studenti di nove istituti scolastici superiori.

Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di un'idea alla realizzazione del modello di business, fino al prototipo del prodotto/servizio.

A conclusione del percorso svolto, le classi partecipanti in Umbria hanno presentato le loro idee di impresa confrontandosi e ricevendo un feedback da parte di un panel di esperti del mondo di impresa.

Fra le idee di impresa presentate, l'app Save the food per unire alimentazione e salute, una biblioteca ambulante, un archivio che contenga foto, audio e video personali che raccontano la "Perugia" degli anni '80 mettendola a confronto con la "nuova Perugia" attraverso i ricordi di parenti, genitori, amici e conoscenti, l'app per segnalare problematiche relative alla strada, il dispositivo che misura in modo automatico il tasso alcolemico del guidatore, il dispositivo di illuminazione intelligente applicato ai lampioni che si accende e manda un messaggio di allarme in caso di pericolo per la persona che attiva la app. (ANSA).