E' ufficiale, a Terni sfida centrodestra-Bandecchi

PERUGIA, 16 MAG - Delineato il quadro definitivo dei risultati per le elezioni amministrative che in Umbria hanno interessato sette comuni. E' stato infatti completato il conteggio dei voti nelle 192 sezioni.

Secondo quanto riportato sul portale Eligendo del ministero dell'Interno a Terni, il centro più grande tra quelli interessati alla consultazione, sarà ballottaggio tra Orlando Masselli, centrodestra, 35,81 per cento, e Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, 28,14, per scegliere il nuovo sindaco.

Restano fuori dal secondo turno la coalizione con il Pd guidata da José Maria Kenny, 21,94, e quella del Movimento 5 stelle con Claudio Fiorelli candidato sindaco, 10,82.

Nel centrodestra Fratelli d'Italia diventa il primo partito in città con il 17,94 per cento dei consensi, contro il 6,34 della precedente tornata, mentre crolla la Lega, 4,28, dal 29,1, e scende anche Forza Italia, 6,53, 9,26. Nel complesso il risultato di Masselli è del 10,42 per cento inferiore a quello ottenuto nel 2018 al primo turno dall'allora candidato sindaco, il leghista Leonardo Latini.

Tra gli altri partiti sale leggermente il Pd, 15,05, 12,57, mentre scende molto il M5s, al ballottaggio con Thomas De Luca nella precedente consultazione con il 24,43 per cento dei voti mentre ora ha ottenuto il 6,53.

In provincia di Perugia sarà ballottaggio per il sindaco a Umbertide tra Luca Carizia, centrodestra, 43,82 per cento dei voti, e Sauro Anniboletti, centrosinistra, 30,71.

A Corciano, l'altro comune dove si è votato con il doppio turno, già eletto sindaco Lorenzo Pierotti, centrosinistra, 66,49, che ha superato Daniele Padovano, centrodestra, 29,02.

