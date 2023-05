Candidato centrodestra a Terni, risultato atteso

(ANSA) - TERNI, 16 MAG - "E' esattamente il risultato che ci attendevamo. Pensavamo di essere i primi e le urne lo hanno confermato": così Orlando Masselli, il candidato sindaco del centrodestra a Terni, che al ballottaggio sfiderà Stefano Bandecchi. "L'umore? E' ottimo, siamo carichi e pronti per queste due settimane di campagna elettorale" aggiunge.

Masselli evidenzia subito il tema che accompagnerà l'azione del centrodestra da qui al 28-29 maggio, le date del secondo turno. "La differenza - sottolinea - è fra chi sa amministrare, lo ha già fatto con ottimi risultati, e chi racconta le favole.

Noi non le abbiamo mai raccontate, forse non siamo stati sempre bravi a spiegare ciò che abbiamo realizzato per Terni e che intendiamo fare. Ma in questi giorni lo faremo in maniera ancora più capillare e ancora meglio. Certamente non racconteremo frottole né promesse vane". (ANSA).