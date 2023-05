Bandecchi, errore grande è non considerarci "politica alta"

(ANSA) - TERNI, 16 MAG - "Qualcuno parla di noi come dell'antipolitica ma forse l'errore grande è non considerarci come la 'politica alta', contro la politica 'bassa'": a sottolinearlo è Stefano Bandecchi il giorno dopo le elezioni che lo hanno portato al ballottaggio per la scelta del sindaco di Terni. Lo ha fatto con un video su Instagram. "Ho visto come sono andati i risultati. Dico 'grazie' a tutti coloro che hanno scelto Alternativa popolare e le liste collegate. Rigrazio chi ci ha dato fiducia" afferma.

Per Bandecchi "la battaglia non è ancora finita ed è solo all'inizio". E rivendicando di rappresentare la "politica alta" sottolinea: "lo faremo capire in queste due settimane ancora a tanti elettori". "Noi abbiamo progetti, idee, ragioniamo come statisti e non come politici della poltrona" conclude Bandecchi.

(ANSA).