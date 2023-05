Soci Sase approvano il bilancio, "risultato straordinario"

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - L'assemblea dei soci della società di gestione dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria ha approvato il bilancio 2022 e nominato il nuovo Cda. Presidente è stato eletto Antonello Marcucci.

Il progetto di bilancio di esercizio per l'anno 2022 - approvato all'unanimità - si è chiuso con un valore della produzione che è più che raddoppiato rispetto al 2021, con 9.539.197 euro rispetto ai 5.091.885 dell'anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato pari a 1.198.692 euro (+193,36%) rispetto ai 408.655 del 2021 con un margine del 11,98% rispetto al 7,98% del 2021 ed un risultato netto positivo pari a 444.128 euro rispetto ai 6.195 del precedente esercizio. "Il risultato straordinario - spiega una nota dell'aeroporto - è dovuto alla forte crescita dei ricavi caratteristici (avio e non avio) e ad una attenta ed oculata gestione di cost saving".

Inoltre, come detto, l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società di gestione Sase per il triennio 2023-2026. Il presidente Marcucci sarà affiancato dai consiglieri Agnese Sorcini, Virgilio Puletti, Cinzia Tardioli e l'uscente Giorgio Mencaroni. (ANSA).