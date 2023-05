Comunali: a Cannara vince il sindaco uscente Gareggia

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - A Cannara il sindaco uscente di centrodestra, Fabrizio Gareggia, "Cannaresi Liberi", ha ottenuto 1.382 voti, pari al 57,27 per cento.

La sfidante Alessia Sirci, "Insieme per Cannara", con 1.031 voti, si è fermata al 42,73 per cento. (ANSA).