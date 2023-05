A Terni per le comunali avanti centrodestra, poi Bandecchi

(ANSA) - TERNI, 15 MAG - Scrutinio a rilento a Terni dove però i risultati relativi a sette sezioni su 129 danno in testa il candidato del centrodestra Orlando Masselli, 33,42 per cento, seguito da Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare e presidente della Ternana calcio, 30,03%.

Più staccati - sempre in base ai primissimi numeri - i candidati del Pd, José Maria Kenny, 23,15 per cento, e del M5s Claudio Fiorelli, 11,31. (ANSA).