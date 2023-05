In calo affluenza dei votanti a Terni per le comunali

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Netto calo dell'affluenza dei votati per le elezioni comunali a Terni. Secondo il dato definitivo a mezzogiorno riportato riportato sul portale del Ministero dell'Interno si è recato alle urne l1,91 degli aventi diritto mentre erano stati il 18,48 nella precedente tornata elettorale.

In diminuzione l'affluenza anche in provincia di Perugia dove la media dei sei comuni interessati al voto ha fatto segnare 14,31 per cento alle urne contro il 19,34 delle passate comunali. In particolare nei due comuni dove si vota con l'eventuale doppio turno Umbertide è al 16,98 (21,72) e Corciano 11,66 per cento (16,32). (ANSA).