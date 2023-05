(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - Partita da Terni l'ottava tappa del 106/o Giro d'Italia che giungerà a Fossombrone, nelle Marche, dopo 207 chilometri.

Il via è stato dato da piazza della Repubblica. I ciclisti hanno quindi attraversato la città lungo un percorso di 5.200 metri (corso Tacito, via Mazzini, viale Brin e via Breda, via Vulcano e via Tre Venezie in direzione San Carlo) in modalità 'cicloturistica' mentre il chilometro zero della gara è stato posizionato in località 'La Castagna', lungo la statale Flaminia.

Il percorso toccherà diverse altre località dell'Umbria come Spoleto, Foligno (primo traguardo volante), Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Sigillo (secondo traguardo volante) e poi si passerà nelle Marche.

Durante le fasi della partenza della tappa è previsto anche un presidio dei 51 lavoratori dell'azienda ternana Tct, del settore metalmeccanico, per i quali è stata avviata in questi giorni la procedura di licenziamento collettivo. (ANSA).