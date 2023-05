Ministro Lollobrigida inaugura nuova sede FdI Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "Questa sede è il segnale di una presenza territoriale che per noi è costante per la verità, visto che al di là del fatto che oggi siamo un partito molto radicato anche nelle istituzioni le nostre sedi ci sono sempre state e sono sempre state aperte soprattutto lontano dalle campagne elettorali": così il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante il taglio del nastro a Perugia di una nuova sede regionale di Fratelli d'Italia. "Per noi - ha aggiunto - sono una cinghia di trasmissione con le istituzioni, un modo per interloquire, per riappropriarsi di quel dibattito costruttivo che permette di programmare, di immaginare, di fare strategie sentendo le istanze dei cittadini in maniera costante e riportandole all'interno dei palazzi per poi dai palazzi riportarle tra i cittadini".

Sollecitato dai giornalisti ha inoltre commentato il rimpasto di giunta che in Umbria poi, per il governo della Regione, non c'è più stato. "Parlare di poltrone non ne ho proprio voglia - ha detto - ma credo che sia interesse per tutti permettere a ogni forza politica rappresentativa di poter partecipare in maniera più incisiva al progetto. E comunque Fratelli d'Italia non ho mai cercato poltrone e non comincerà certo adesso".

